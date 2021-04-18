الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يلتقي سامح شكري ثم يطير إلى السعودية

وزير خارجية اليونان يصل إلى القاهرة

وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان

وصل إلى القاهرة، قبل قليل، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، في زيارة للبلاد تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلال السفير سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، وذلك لعقد جلسة مباحاث حول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن وزير خارجية اليونان، وصل على متن طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يستقبل السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية، لبحث آخر المستجدات فى المنطقة وعلي الساحة الدولية والإقليمية.

وبحسب تغريدة للوزير اليوناني ديندياس على حسابه الرسمي في "تويتر"، فإن زيارته للقاهرة تأتي في إطار حراك دبلوماسي لأثينا لدعم علاقتها المشتركة مع عدة دول، حيث من المنتظر أن يغادر من القاهرة متوجها لاستكمال جولته التي بدأها بقبرص قبل مصر ومنها إلى زيارة المملكة العربية السعودية.

نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان يصل مطار القاهرة

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