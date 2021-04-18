خبيرة طبخ تقدم وصفة جديدة لصنع المكرونة الباشميل في رمضان

كان الاعتقاد السائد أن وجبة النجرسكو أو المكرونة الباشميل المحببة لدى الأسر، وتجسد روح شهر رمضان صناعة إيطالية خالصة، لكن في الواقع إن موطنها الحقيقي هي مصر، لكن تبعتها بعض التأثيرات اليونانية الإيطالية من خلال الاستخدامات المختلفة للمكرونة، وصلصة الباشميل.

لهذا تفدم خبيرة الطبخ سهى درويش وصفة النجرسكو أو المكرونة الباشميل اللذيذة بطريقة جديدة، تعيد إليها ذكريات الطفولة، بعد البحث في تاريخها كالآتي:

1 دجاجة كاملة جاهزة

1 بصلة كبيرة مقشرة ومقطعة أنصاف

1 جزرة كبيرة

1 عود كرفس

2 ورق غار

ملح وفلفل حسب الرغبة

مكونات المعكرونة:

1 علبة معكرونة إسباجيتي

حليب كامل الدسم

300 مل كريمة

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

3 ملاعق كبيرة طحين

300 جرام جبنة موزاريلا مبشورة

300 جرام جبن شيدر مبشور

150 جرام جبن بارميزان أو رومي مبشور

ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة

- ضعي الدجاج في قدر كبير مع باقي مكونات المرقة وغطيه بالماء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

-في نفس الوقت، اغلي المكرونة الاسباجيتي في ماء مملح، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

-عندما ينضج الدجاج، أخرجيه من المرقة واتركيه ليبرد، ثم اسحب اللحم من العظام.

-اصنع صلصة بشاميل رفيعة باستخدام مرق الدجاج المصفى، ثم يُسكب الحليب والقشدة وجوزة الطيب والدقيق وكوب من ماء المعكرونة، اخفقي جيدًا حتى يذوب الدقيق، ثم يتبل.

-يوضع المزيج على نار خفيفة ويترك على نار هادئة حتى يتكاثف.

-عليك بإضافة جبنة البارميزان (أو جبن الرومي) في منتصف الطريق، وتذوق طوال الوقت حتى تستشعر نضج الطحين.

-ضعي نصف الباستا في طبق للخبز ثم غطيه بالدجاج المبشور والجبن المبشور وثلاث إلى أربع مغارف من صلصة البشاميل.

-ضعي الباستا فوق المعكرونة ، وغطيها بما تبقى من صلصة البشاميل، ثم أضيفي المزيد من الجبن فوقها.

-تُخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون مقرمشة.

النجرسكو

من الفطائر اللذيذة المخبوزة والتي قد تعتمد على اللحوم أو الأسماك أو الدجاج، ولها العديد من الوصفات الموثقة من أوائل القرن السادس عشر، وتستمر حتى العصر الحديث، في قبرص وتركيا يطلق عليها اسم مكرونة الفرن.