1988 طالبًا يؤدون الامتحان التجريبى فى 16 مدرسة بمطروح

الاختبار التجريبي يستهدف قياس كفاءة الشبكات

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، أن الامتحان الإلكتروني التجريبي انطلق اليوم في 16 مدرسة ثانوية على مستوى محافظة مطروح، موضحا أن الامتحان يجرى على 3 أيام اليوم الأحد والثلاثاء والخميس القادمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان إعلامي، أن 1988 طالبا بالشهادة الثانوية بدأوا امتحان اليوم الأول من خلال أجهزة التابلت التعليمي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويستمر حتى الواحدة ظهراً ولمدة ساعتين ونصف، مؤكداً أن الاختبار التجريبي يستهدف قياس كفاءة الشبكات للوصول الى افضل تصميم للسيرفرات.

وأشار سلامة إلى أن الوزارة بصدد تجهيز اختبارات تجريبية في مايو ويونيو المقبلين لتقديم أفضل خدمة قبل الامتحان النهائي، مضيفاً أن الهدف من الامتحان هو تجربة الشبكات والسيرفرات بالمدارس لقياس قدراتها الفنية والرصد الدقيق لأي مشاكل مع الشبكات.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن الطلاب يؤدون الامتحان التجريبي في 16 مدرسة ثانوية وسط أجواء هادئة وإجراءات احترازية محكمة، حيث تم تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية حفاظا على سلامة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة، مشيرا إلى أن رجال مركز التطوير التكنولوجي متواجدون علي مدار الامتحان لتقديم كافة سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لاجتياز الامتحان الالكتروني التجريبي بنجاح.

وكان أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان اعلامي سابق عن جاهزية تعليم مطروح لامتحانات الخاصة بصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث وجه لموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل بأن تكون أسئلة الامتحان المجمع في مستوى الطالب المتوسط وبعيدا عن أي نواحي ذات صبغة دينية أو سياسية ومواصلة الالتزام بكافة الضوابط الامتحانية التي تم تنفيذها خلال امتحان الترم الأول والالتزام بالأعداد المقررة بمعدل 14 طالبا في اللجنة الواحدة وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية.