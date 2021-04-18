بـ 5 ساعات يوميا .. مواعيد مكاتب البريد في رمضان

فترة مسائية في بعض المكاتب

تمثل الهيئة القومية للبريد المصري أحد أهم أذرع الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين عبر ٤٠٠٠ مكتب بريد منتشرة مستوى الجمهورية ضمن أكبر شبكة فروع موجود في الحارات والقرى والنجوع التي يصعب وجود خدمات بنكية أو مالية فيها ويتمتع البريد المصري بثقة كبير لدى المصريين ويصل حجم الودائع بالهيئة نحو ٢١٨ مليار جنيه.

ويقدم البريد نحو ٩٠ خدمة شاملة للمواطنين تشمل الخدمات البريدية والحوالات البريدية والطوابع والخدمات المالية وصرف المعاشات والمنح الاستثنائية والعلاوات الدورية والمرتبات إضافة إلى خدمات مصر الرقمية وتشمل التموين والمرور والتواصل الدنية و التوثيق والشهر العقاري والضرائب العقارية والتفاصيل والمحاكم والتراخيص والإسكان الاجتماعي.

مواعيد مكاتب البريد في رمضان ٢٠٢١

أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد العمل الرسمية بمكاتب البريد بالنسبة للجمهور خلال شهر رمضان الفضيل الفترة الصباحية من التاسعة صباحا الى الثانية ظهرا يوميا عدا الجمعة لمدة 5 ساعات يوميا ، في حين تمتد الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا الي الساعة الرابعة مساءا في بعض المكاتب البريدية بكل منطقة حسب التوزيع الجغرافي للمكاتب ووفق خطة وضعتها الهيئة للتيسير علي المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

ودائما يحتاج المواطنين في هذا الشهر الفضيل إلى التعامل مع الخدمات البريدية في ظل استكمال صرف المعاشات ثم مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة للتيسير عليهم، وفي هذه السطور يستعرض "الدستور" مواعيد العمل بمكاتب البريد خلال شهر رمضان.

لمدة 5 ساعات يوميا … مكاتب البريد تستقبل المواطنين في رمضان

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرًا ما عدا يوم الجمعة، في حين يتم منح بعض المكاتب إجازة مناصفة بين يومي الخميس والسبت بحسب الموقع الجغرافي والمنطقة البريدية، في حين أن الوردية المسائية في بعض المكاتب البريدية تبدأ من الفترة الثانية ظهرًا وحتى الرابعة مساء.

الإدارات العامة وإدارات المناطق

تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

محور المطابع

مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ما عدا يوم الجمعة، يتم تطبيق قواعد بدل السهر للعاملين بالإدارات العامة وقطاع الديوان العام حتى الرابعة مساء.

البريد السريع

مواعيد العمل الوردية الصباحية من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا والوردية المسائية من الثانية عشرة ظهرًا حتي الخامسة مساء.

الطرود الداخلية

مواعيد العمل الوردية الصباحية من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا والوردية المسائية من الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساء.

قطاع اللوجستيات الإدارة العامة للتخطيط وتنظيم الحركة البريدية

مواعيد إدارة تخطيط الحركة البريدية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

إدارة التشغيل الميداني

جدول توزيع النقل في المحافظات من السابعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

جدول المكاتب من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرًا.

الوردية المسائية من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة مساء.

الوردية الليلية من الساعة 8 مساء إلى الساعة الثامنة صباحًا.

وردية ربط من الساعة الثالثة عصر إلى الثامنة مساء.

مواعيد العمل بمبنى التبادل بمطار القاهرة

عمليات البريد الخارجي من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

إدارة الصادر والوارد الدولي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.