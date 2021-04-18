برلمانية تثمن جهود وزارتي التعليم والاتصالات لإنجاح بروفة امتحانات الثانوية

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التى أكد فيها أن هناك جيشاً من المهندسين في وزارتي التعليم والاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة بالاختبار التجريبي الأول للثانوية العامة بأيامه الثلاثة والتي تبدأ اليوم.

وأعربت إسماعيل عن أملها فى أن تنجح هذه التجربة وبما يضمن عدم حودث أي مشكلات فى تطبيقها، مؤكدة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجحت بكل كفاءة واقتدار في استكمال مسيرة التعليم بجميع مراحلها وتغلبت فى تجربة نموذجية أشادت بها مؤسسات دولية رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، قد كتب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نتطلع إلى استقبال أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من 3 أيام هامة جدا للوصول الى افضل تصميم للشبكات والسيرفرات وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم افضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.

وأضاف وزير التعليم، قائلا: “لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أي مشكلة وعلى الطالب اخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية”.

وبدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان التجريبى الأول، قبل قليل، حيث أتاحت المدارس الثانوى للطلاب الدخول على منصة الامتحان باستخدام شبكة الإنترنت فى المدارس.

وأوضحت الوزارة أن هدف الامتحان اليوم هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه وقياس تغطية الـ 4G، و قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، والدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi"، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج.