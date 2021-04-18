الأحد 18 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يؤكد على عدم التهاون في الإزالات

إزالة فورية لـ30 حالة تعدى بالمنوفية

إزالات فورية بالمنوفية
إزالات فورية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية والاستمرار في التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين. 

يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأن إجمالي ما تم إزالته خلال النصف الأول من إبريل بلغ (30) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (فدان و6 قيراط و4 سهم)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

وتم تنفيذ إزالة فورية لـ (7) حالات تعدي بمركز شبين الكوم بمساحة (7 قيراط و14سهم)، كما تم تنفيذ ازالة لـ (8) حالات تعدى بأشمون على مساحة ( 2 قيراط و13 سهم)، وإزالة حالة تعدى آخر بناحية الباجور بمساحة ( 4 قيراط) ، فضلا عن تنفيذ ازالة فورية في المهد لـ (5) حالات تعدي بمنوف بمساحة ( 6 قيراط وسهم).

وأضاف "الجمل" أنه تم تنفيذ إزالة لـ ( 7) حالات  بقويسنا بمساحة ( 7 قيراط و7 سهم) ، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدى أحدهم بناحية الشهداء بمساحة ( قيراط و 9 سهم) والأخرى بالسادات بمساحة (8 سهم) ، مؤكدا بأن إدارة حماية الأراضي تواصل رصد أي مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة تعدى بالمخالفة للقرارات الوزارية.

كما أشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تحرير ما يزيد عن 4 آلاف محضر تقسيم بزمام المحافظة على مساحة ( 843 فدان و  2 قيراط و  18 سهم) خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 أبريل 2021 ، وذلك في إطار جهود مديرية الزراعة في التصدي للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضي الزراعية للبناء عليها بالمخالفة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالاستمرار في شن الحملات الدورية والمتابعة الميدانية لإزالة كافة التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

المنوفية تعديات تعدي على الأراضي الزراعية إزالات إزالة فورية

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