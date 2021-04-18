الأحد 18 أبريل 2021
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سياسي

بتحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع الصادرات

«زراعة الشيوخ»: جيش مصر الأخضر نجح في مواجهة فيروس كورونا

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلي

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اتفاقه التام مع تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكد فيها أن القطاع الزراعي المصري في غاية القوة والثبات وأثبت قدرته على مواجهة جائحة كورونا، وصادراتنا لم تتأثر والدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بثبات نحو اقتصاد قوي ومتماسك.

 وقال الجبلي، في بيان اليوم، إن هذه التصريحات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى هى واقع حقيقى شهدته مصر فى قطاع الزراعة الذى يعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، مؤكداً أن المزارع المصرى لم ينجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم المحاصيل والمنتجات الزراعية ولكن نجح جيش مصر الأخضر فى الحقول المصرية فى تحقيق هدفين فى غاية الأهمية، الأول زيادات كبيرة فى الصادرات من المحاصيل الزراعية والهدف الثانى تحقيق الاستقرار الحقيقى فى أسعار غالبية المحاصيل الزراعية بصفة عامة والخضروات والفواكه بصفة خاصة بفضل الزيادات الكبيرة فى المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية.

 ووجه الجبلي التحية والتقدير لجميع المزارعين المصريين داخل جميع الأراضي الزراعية القديمة والحديثة، مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارعين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قد أكد فى تصريحاته أيضاً أن التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وزراعة الصحراء تكلف الدولة مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس تقوم على التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وتعتمد على المياه الجوفية، والمعدلة الإنتاجية كبيرة.

المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ وزير الزراعة فيروس كورونا

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