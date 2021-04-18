طرح أول سماعة رأس لاسلكية تعمل بالطاقة الشمسية

يتم شحنها بالطاقة الشمسية

طورت شركة الإلكترونيات السويدية أوربانيستا سماعة رأس لاسلكية جديدة باسم لوس أنجليس، حيث يتم شحنها بالطاقة الشمسية، ومن المنتظر أن تطرح الشركة السماعة الجديدة قريبا بسعر 199 دولارًا.

يذكر أن الشركة السويدية طرحت في الأسواق عددًا من السماعات التي تحمل أسماء مدن عديدة. وكانت قد طرحت مؤخرا سماعة باسم ميامي بسعر 149 دولارًا.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أوربانيستا طورت هذه السماعة الجديدة التي يتم شحنها بالطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سويدية أخرى هي شركة إكسجير التي طورت تكنولوجيا للخلايا الشمسية باسم باور فويل، حيث تقوم بتحويل أي شكل من أشكال الضوء إلى طاقة نظيفة ويمكن بسهولة دمجها في أي تصميم.

وتقول شركة أورباينستا إن وجود السماعة في أي مكان مفتوح في أي يوم مشمس لمدة ساعة يوفر لها طاقة تكفي للعمل لمدة 3 ساعات. كما أن وجودها في الخارج في طقس غائم لمدة ساعة يوفر لها طاقة تكفي لتشغيلها لمدة ساعتين.

وأضافت الشركة أن شحن السماعة سيستمر أثناء وجودها في مكان مغطى إذا كان مضاء بدرجة جيدة، كما يمكن وضعها بالقرب من النافذة لكي يتم شحنها بما يكفي للعمل لمدة ساعة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن أرقام طاقة تشغيل السماعة، تشير إلى التشغيل المعتدل وليس المكثف.

في الوقت نفسه فإن الشحن الكامل لبطارية السماعة يوفر طاقة تكفي للتشغيل لمدة 50 ساعة ولكن الرقم يمكن أن يقل حسب ظروف التشغيل. كما يمكن شحن بطارية السماعة من خلال مصادر الكهرباء المنزلية في حالة الرغبة في الشحن السريع لها.

وأعلنت JBL في شهر ديسمبر 2019 عن سماعات الرأس Reflect Eternal العاملة أيضًا بالطاقة الشمسية، التي تم تمويلها لاحقًا عبر منصة IndieGoGo، ومع ذلك، فإن سماعات الرأس Reflect Eternal ليست متاحة بعد.

ونشرت الشركة في شهر ديسمبر 2020 تحديثًا عبر صفحة المشروع يقول: إن سماعات الرأس Reflect Eternal تواجه تأخيرات كبيرة بسبب الوباء، وإنها تعرض رد المبالغ للداعمين.

وتعتمد كل من سماعات JBL و Urbanista على تقنية الشحن بالطاقة الشمسية Powerfoyle نفسها، التي طورتها شركة تسمى Exeger.