الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن جهود «التعليم العالي» في إغلاق الكيانات التعليمية الوهمية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إغلاق الكيانات التعليمية الوهمية، مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بتكثيف الحملات ضد هذه الكيانات.

وناشد حني، في بيا، أولياء أمور الطالبات والطلاب بالتأكد التام من التحاق أبنائهم بمؤسسات تعليمية مرخصة وتابعة للحكومة وعدم الانسياق وراء الكيانات التعليمية الوهمية وغير المرخصة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قد قرر إغلاق 3 كيانات تعليمية وهمية تعمل بدون ترخيص بالشرقية.

وأشار تقرير للوزارة إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة “الأكاديمية المصرية للعلوم الإدارية” التى تمتلك 3 مقرات وتعمل دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالى ومن الجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة المسماة مؤسسة “فكر للتدريب” والتي تزاول العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومن الجهات المختصة، كما تمت مداهمة المنشأة المسماة "ساينس للدراسات والتدريب".

وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة فى التصدى لهذه الكيانات، موجهاً بتكثيف جهودها خلال الفترة لمقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص حفاظاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم، مطالباً الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى.

النائب سيد حنفى طه مجلس النواب البرلمان وزارة التعليم العالي الكيانات الوهمية

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