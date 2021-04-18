تعليم القاهرة تكشف عدد طلاب الثانوية العامة بالامتحان التجريبي اليوم

من 10.30 صباحا حتى 1 ظهراً

كشف محمد عبد التواب، مدير إدارة التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن عدد طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون أول امتحان تجريبي حالياً للثانوية العامة.

وقال إن طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون أول امتحان تجريبي حالياً يبلغ عددهم 90 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي، على مستوى 32 إدارة تعليمية، ويؤدون الامتحان اليوم الأحد 18 أبريل، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً على أجهزة التابلت.

وأكد عبد التواب، فى تصريح خاص، الى أن الامتحانات تعقد خلال أيام 18 و20 و22 أبريل، وذلك لقياس مدى جودة وكفاءة الشبكة استعدادا للامتحانات النهائية .

وكشف مدير إدارة التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية متصلة بغرفة عمليات المديرية، تعمل على مدار اليوم لرصد وحل أي مشكلة تواجه أبنائنا الطلاب والعمل على حلها فوراً، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المديرية متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لرصد جميع أعمال سير العملية الامتحانية التجريبية، لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل ببروفة الامتحان التجريبي نهاية كل يوم امتحاني لمدير المديرية التعليمية بالقاهرة ووزارة التربية والتعليم .

وكان طلاب الثانوية العامة، بدأوا صباح اليوم أولى بروفات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021، من خلال إجراء أول امتحان تجريبي قومي لطلاب الثانوية العامة البالغ عددهم 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المستهدفة من إجراء الامتحان التجريبي التقني للثانوية العامة والمقرر انطلاقه اليوم الأحد 18، ويومي 20 و22 أبريل الجاري، هم طلاب الشهادة الاعدادية المنقولين من الصف الثاني الثانوي العام والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس ( عام ، خاص ، خدمات ) فيما عدا طلاب الدمج التعليمي .

مواعيد الامتحانات

ويعقد الامتحان التقني التجريبي، والبروفة الأولي لامتحانات الثانوية العامة 2021، أيام 18 و20 و21 أبريل من الساعة 10:30 صباحا حتى 1:00 ظهرا، وسيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم (server) داخل المدارس الثانوي، من قاعات بها WIFI، كما سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة، خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرض من الاختبار هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

كما أعلنت الوزارة، الخطوات التي يجب على المدارس التي يوجد بها خادم server اتباعها أثناء أداء طلاب الصف الثالث الثانوي العام للامتحان داخل المدارس.

وزير التعليم : نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشاكل ولكن في الرصد الدقيق لها

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتطلع إلى استقبال ابنائنا طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من ثلاثة أيام هامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.

وأضاف: لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية.

وشدد على إن نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها.