البيئة تشارك فى التدريب على حادث افتراضي لانسكاب الزيت فى البحر

من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، فى التدريب عن بعد على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت فى البيئة البحرية.

وينظم الحدث الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" ، بحضور العاملين التابعين لإدارت الأزمات البيئية وغرف العمليات بجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

التدريب يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن التدريب يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط الاتصال وتبادل الخبرات بين خبراء الإقليم المسئولين عن الاستجابة لحوادث التلوث بالزيت، بالإضافة إلى تحديث بيانات الاتصال فيما بينهم، والعمل على تأمين المخاطر ضد انتقال أى مصادر للتلوث على السواحل والشواطئ المصرية نتيجة أى تسرب نفطي.

يبني القدرات ويرفع الجاهزية للتصدي لأى طوارئ بحرية

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن التدريب يسعى إلى بناء القدرات ورفع الجاهزية للتصدي لأى حالة طوارئ بحرية قد تنتج عن انسكاب كمية من الزيت فى البيئة البحرية للإقليم، والتأهب لرفع حالات الاستعدادات القصوى، والوقوف على خطة عمل اللجنة القومية للاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة المتوفرة.

فؤاد ترأس اجتماع اللجنة القومية لمكافحة التلوث البحري بالزيت

الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رأست اجتماع اللجنة القومية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بمشاركة عدد من الجهات المعنية وقيادات الوزارة، لمناقشة خطة عمل اللجنة والوقوف على مستوى الاستعداد والمكافحة لخطة الطوارئ لمكافحة أى تلوث بحري.

وناقش الاجتماع تحديث خطة الطوارئ الوطنية والاستعدادات للتعامل مع أي حوادث تسرب للزيت إلى البيئة البحرية المصرية والحوادث الخارجية وضرورة توافر التكنولوجيا من خلال مراكز المكافحة لدى معظم الجهات للتنسيق بين كافة الجهات المعنية للدولة.