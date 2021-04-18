برلماني: «الاختيار2» وثيقة تاريخية تفضح الخونة والإرهابيين

أكد النائب طاهر الأزهري، عضو مجلس النواب، أن مسلسل “الاختيار 2” كشف جرائم الخونة والمرتزقة وتجار الدين والعملاء والجماعات الإرهابية المتطرفة الذين يتميزون بالغدر والخيانة وبيع الاوطان.

وقال الأزهري، في بيان، إننا شاهدنا ماذا كانوا يريد هؤلاء الخونة والمرتزقة ولكن بإذن الله وبفضل صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية والشرطة الوطنية سقطوا وسوف تحيا مصر، وستظل شامخة عالية.

وأكد النائب، أن هذا المسلسل الرائع كشف عن حجم الحقد والغل والكره لمصر وأهل مصر من هؤلاء الإرهابيين، موجهاً كل التحية والتقدير والاحترام للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال الأمن الوطني، قائلا: “شكرا لرجال مصر الأوفياء حافظتم على الأرض والعرض، تحملون أرواحكم على أيديكم من أجل الحفاظ على كل حبة رمل من تراب هذا الوطن الغالي”.

ووجه الأزهري تحية تقدير واحترام للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج القدير تامر مرسى على هذا الآداء الفني المبهر في هذا المسلسل الذي يعتبر وثيقة تاريخية ضد الخونة والإرهابيين، موجها تحية قلبية لجميع الفنانين والفنانات ولجميع من شاركوا وساهموا في “الاختيار 2” الذي أعاد للدراما المصرية مكانتها المرموقة إقليميا وعربيا وعالميا.