بدء أول بروفة امتحان تجريبي للثانوية العامة

يؤديه 650 ألف طالب وطالبة

بدأت منذ قليل أول بروفة للامتحان التقني التجريبي للثانوية العامة، الذي يؤديه 650 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي العام في 3325 مدرسة ثانوي، اليوم الأحد، بهدف قياس كفاءة الشبكات وأجهزة السيرفرات.

ويستهدف إجراء الامتحان التجريبي التقني للثانوية العامة اليوم طلاب الشهادة الثانوية المنقولين من الصف الثاني الثانوي العام، والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس ( عام _ خاص _ خدمات ) فيما عدا طلاب الدمج التعليمي .

وناشدت وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة الحضور، وعدم الغياب تحت أي ظرف، وذلك في إطار استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة الرسمية التي ستنطلق يوم 4 يوليو القادم.

وشددت الوزارة على ضرورة تواجد جميع مسئولي الـ IT بالمدارس خلال الأسبوع الجاري للتأكد من تشغيل الشبكات وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية، لافتة إلى أنه سيتم اتباع الإجراءات القانونية في عقد اللجان الامتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوي والتي تنص على وجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب، وتحديد 14 طالبا بالفصل الواحد .

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة ارتداء الطلاب الكمامات أثناء فترة الامتحانات وتواجدهم بالمدارس .

مواعيد الامتحانات

ويعقد الامتحان التقني التجريبي، والبروفة الأولي لامتحانات الثانوية العامة 2021، أيام 18 و20 و21 أبريل من الساعة 10:30 صباحا حتى 1:00 ظهرا، وسيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم (server) داخل المدارس الثانوي، من قاعات بها WIFI، كما سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة، خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرض من الاختبار هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

كما أعلنت الوزارة، الخطوات التي يجب على المدارس التي يوجد بها خادم server اتباعها أثناء أداء طلاب الصف الثالث الثانوي العام للامتحان داخل المدارس.

وزير التعليم : نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشاكل ولكن في الرصد الدقيق لها

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتطلع إلى استقبال ابنائنا طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من ثلاثة أيام هامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي

وأضاف: لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية.

وشدد على إن نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها.