الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

سنة أولى صيام.. كيف تحافظين على بقاء جسم طفلك رطبًا في رمضان؟

شرب الماء ضروري للأطفال
شرب الماء ضروري للأطفال قبل الصيام

يحتاج الأطفال الذين يصومون رمضان لأول مرة إلى مزيد من التشجيع والإدراك والوعي الكافي من أجل صيام الشهر الفضيل، وحتى يبقى الجسم رطبًا بشكل كاف، فإن الأمر يتطلب المزيد من الاهتمام، وتناول الأطعمة السكرية وشرب الماء الكافي.

أولاً، يجب التأكد من أن أطفالك يشربون الكثير من السوائل، خاصة الماء بعد الإفطار وحتى النوم في المتوسط، حيث يحتاج الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عامًا لترين من الماء خلال اليوم، بينما يحتاج الأطفال الأكبر سنًا خاصة الأولاد إلى نحو 2.5 لترًا، للبقاء رطبًا بشكل صحيح.

بالنسبة للأطعمة السكرية، يجب أن تبقى في حدها الأدنى، لأنها يمكن أن تؤدي إلى شعور الأطفال بالعطش الشديد في اليوم التالي، بينما تناول الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والأطعمة الغنية بالألياف ستساعدهم في زيارات الحمام الأساسية.

يجب تشجيع الأطفال على غسل وجوههم ورقبتهم طوال اليوم سيبقيهم هادئين ويتجنب التعرق الزائد، ويقترح الحد من ممارسة الرياضة أو اللعب في الهواء الطلق في أهم أوقات اليوم.

وبالنسبة للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والعنب والتفاح والخيار والكرفس، ستساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي أيضًا على الكثير من الماء، وتجنب شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على مادة الكافيين، لأنها ستجعلك تذهب إلى المرحاض كثيرًا وتسبب الجفاف.

بالنسبة للمراهقين والكبار يمكنهم الوقاية من الجفاف بطريقتين: أولًا، تناول السوائل قبل الفجر وبعد غروب الشمس، وثانيًا عن طريق الحد من كمية المياه التي تفقدها أثناء النهار، وفي خارج أوقات الصيام يجب عليهم شرب الكثير من الماء، حيث يتحتوى جسم الإنسان ما بين 65 في المائة و70 في المائة من الماء، الذي يحمل الأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية إلى خلايانا.

كما يجب على الأطفال والكبار الابتعاد عن المشروبات الغازية قدر الإمكان، لأنها ستزيد رغبتك في الحصول على الماء في أوقات الصيام، وحتى تستطيع نظيم درجة حرارة الجسم، وهو أمر مهم لأولئك الذين يعيشون في المناخات الحارة.

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