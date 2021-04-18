العراق يضاعف تعاقداته مع «فايزر» للحصول على 6 ملايين جرعة

كشف مسئول في وزارة الصحة والبيئة العراقية عن أن بلاده طلبت مضاعفة التعاقد مع شركة فايزر لشراء 6 ملايين جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور رياض عبد الأمير، المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، إن الوزارة طلبت "مضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى 6 ملايين جرعة على أن يتم تجهيز العراق باللقاح على شكل دفعات أسبوعية".

وأضاف أن العراق سيتلقى 25 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر ستوزع بين جميع المحافظات.

ويشهد العراق زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بكورونا حتى بلغ إجمالي عدد الإصابات في آخر إحصائية لوزارة الصحة والبيئة إلى 106 آلاف و321 إصابة فيما اقترب العدد الكلي للوفيات من 15 ألف حالة منذ شهر فبراير من العام الماضي وحتى الآن.

وتشير تقارير الوزارة إلى أن إجمالي عدد العراقيين الذين تلقوا جرعات اللقاح بلغ 215 ألفا و801 منذ شهر مارس، حيث حصل العراق على دفعات من لقاحات سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر، وينتظر وصول دفعات أخرى في إطار تعاقدات مع الشركات العالمية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي. وُجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد. في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية. تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.