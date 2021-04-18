الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يضاعف تعاقداته مع «فايزر» للحصول على 6 ملايين جرعة

كورونا في العراق
كورونا في العراق

كشف مسئول في وزارة الصحة والبيئة العراقية عن أن بلاده طلبت مضاعفة التعاقد مع شركة فايزر لشراء 6 ملايين جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور رياض عبد الأمير، المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، إن الوزارة طلبت "مضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى 6 ملايين جرعة على أن يتم تجهيز العراق باللقاح على شكل دفعات أسبوعية". 

وأضاف أن العراق سيتلقى 25 ألف جرعة جديدة  من لقاح فايزر ستوزع  بين جميع المحافظات.

ويشهد العراق زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بكورونا حتى بلغ إجمالي عدد الإصابات في آخر إحصائية لوزارة الصحة والبيئة إلى 106 آلاف و321 إصابة فيما اقترب العدد الكلي للوفيات من 15 ألف حالة منذ شهر فبراير من العام الماضي وحتى الآن.

وتشير تقارير الوزارة إلى أن إجمالي عدد العراقيين الذين تلقوا جرعات اللقاح بلغ 215 ألفا و801 منذ شهر مارس، حيث حصل العراق على دفعات من لقاحات سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر، وينتظر وصول دفعات أخرى في إطار تعاقدات مع الشركات العالمية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي. وُجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد. في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية. تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

فايزر كورونا العراق وزارة الصحة والبيئة العراقية لقاح فايزر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية

خيانة واتهامات خطيرة.. القصة الكاملة لطلاق هالة صدقي

بعد ظهورها في «الاختيار 2».. حكاية «شنن» المتهمة الوحيدة فى مذبحة كرداسة

«الاختيار 2» يتصدر تريند «تويتر» تزامنا مع عرض حلقة «فض رابعة»

تهرب ضريبي و«شذوذ» وفيروس.. أزمات أنهت مسيرة علي حميدة الفنية

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟

«فاينانشيال تايمز»: صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن