مصرع 8 بهجوم شنه مسلحون مجهولون بأفغانستان

لقى 8 أشخاص مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مسجد في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد عن حاكم الإقليم ضياء الحق أمارخيل، إن الضحايا من أفراد أسرة واحدة، وقد لقوا مصرعهم بعدما فتح مسلحون مجهولون النار عليهم أثناء أدائهم الصلاة بمسجد في مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم.

من جانبها، ذكرت الشرطة أن التحقيقات جارية بشأن الحادث، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أنه كان بسبب نزاع على أرض.

في سياق آخر، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان سيعود معظمها إلى قواعد داخل الولايات المتحدة.

ومنذ أيام، ذكر "البنتاجون"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أنه قد يضطر إلى زيادة القوات في أفغانستان لضمان انسحاب منظم، كما أشار إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مصير المتعاقدين المدنيين في أفغانستان بعد قرار سحب القوات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بسحب جميع قوات بلاده من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أدت إلى تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان..

وسبق أن أعلن في مارس الماضي أنه سيكون من الصعب جدًا بالنسبة للولايات المتحدة أن تسحب قواتها من أفغانستان بحلول 1 مايو القادم لأسباب تكتيكية، وأن الموعد الدقيق لسحب القوات الأمريكية من هذا البلد ليس معروفًا.

ووقّعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، في فبراير 2020 في قطر، أول اتفاق سلام خلال أكثر من 18 عامًا يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرًا وبداية الحوار الأفغاني الأفغاني بعد تبادل الأسرى بين السلطات الأفغانية وطالبان.

وقرر حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، أن يحذوا حذو واشنطن، والبدء في إنهاء مهمتهم في أفغانستان، وفقًا لما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية.

ويوجد حاليًا حوالي 10 آلاف جندي من الناتو والدول الشريكة في أفغانستان، يدعمون الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، من خلال تدريب قوات الأمن، وتقديم المشورة في الحرب ضد الإرهاب مثل حركة طالبان.