الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

الإمارات: استمرار الهجمات الإرهابية يعكس تحدي المجتمع الدولي

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

أكدت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأحد وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

تحالف الشرعية يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وأكد التحالف، وفقا لقناة “الإخبارية السعودية”، أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.