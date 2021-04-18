ماكرون مستعد لفرض عقوبات في حال أبدت موسكو سلوكا غير مقبول

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا".

وأعرب ماكرون خلال تصريحاته لشبكة سى بى إس الأمريكية، عن استعداده لفرض عقوبات في حال أبدت موسكو سلوكا غير مقبول.

وحول احتمال اتخاذ تدابير ضد موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، في وقت تحشد روسيا قوات متزايدة على الحدود، قال ماكرون: "أعتقد أنه بعد سلوك غير مقبول، علينا بالفعل فرض عقوبات".

وتابع ماكرون فى تصريحاته: "أعتقد أنه يتحتم علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا".

وأوضح ماكرون أن العقوبات وحدها غير كافية، مشيرا إلى أنه من الأفضل إقامة حوار بناء، معتبرا أن العقوبات تشكل الطريقة الوحيدة لنكون ذوي صدقية.

وتابع الرئيس الفرنسى "إننا بحاجة إلى حوار صريح ومنفتح مع روسيا".

وقبل يومين، أكد ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعمهما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داعين موسكو إلى سحب قواتها من الحدود والعمل سريعا لخفض التوتر.

وتتهم موسكو بنشر عشرات آلاف الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، فيما استؤنفت المعارك مؤخرا بعد توقفها منذ التوصل إلى هدنة في صيف 2020.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الخميس الماضى فرض سلسلة عقوبات مالية صارمة على روسيا إضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس، مجددا في الوقت نفسه عرضه بعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء تصريحات بايدن بعد سلسلة أعمال نسبت إلى موسكو بما فيها هجوم إلكتروني هائل والتدخل في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 8 أشخاص وكيانات على ارتباط باحتلال القرم.

جدير بالذكر، أن موسكو أرسلت 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء مناورة، أمس السبت، وسط تجدد التوترات في شرق أوكرانيا.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن البحرية، بأن السفن مرت عبر مضيق كيرتش في شبه جزيرة القرم.

ولم تذكر في بادئ الأمر المدة الزمنية التي سوف تستغرقها التدريبات.

وفى تصريحات سابقة، أعلنت موسكو أنها تعتزم إجراء مناورة بحرية في البحر الأسود وإغلاق بعض المناطق البحرية هناك في إطار ذلك.