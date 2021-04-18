الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفيروس فى البلاد أكثر عدوانية لدى النساء الحوامل

البرازيل تطالب النساء تأجيل حملهن لحين انتهاء كورونا

كورونا
كورونا

طالبت دولة البرازيل من النساء تأجيل حملهن لحين انتهاء جائحة كورونا، حيث أن الفيروس فى البلاد أكثر عدوانية لدى النساء الحوامل، وفقا لصحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

وقال وزير الرعاية الصحية الأولية في البرازيل، رافائيل كاميرا: "إذا أمكن، ينبغي على النساء تأجيل الحمل لوقت أفضل حتى يكون الحمل أكثر هدوءًا، وأقل خطورة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس.

 وقال خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا أن نقول هذا لمن هم في سن 42 أو 43 عاما بالطبع، ولكن بالنسبة لشابة قادرة، فإن أفضل شيء هو الانتظار قليلا".

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث وفيات كورونا، حيث سجلت 368.749 حالة وفاة وأكثر من 13.8 مليون حالة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وتضررت المدن في جميع أنحاء البلاد بشدة من الزيادة الأخيرة في عدد الحالات والوفيات، التي سببها - إلى حد كبير - المتغيرات الجديدة التي يُعتقد أنها أكثر عدوى، فضلاً عن إحجام بعض البرازيليين عن اتباع الإرشادات و التباعد الجسدي.

وحذر فريق من خبراء الصحة العامة هذا الأسبوع من أن البلاد قد تتجه نحو أسوأ الأوقات بفضل مزيج من الفوضى السياسية والسلبية.

وقال فريق بقيادة مارسيا كاسترو من كلية الصحة العامة في تي إتش: "في البرازيل ، كانت الاستجابة الفيدرالية مزيجًا خطيرًا من التراخي والمخالفات ، بما في ذلك الترويج للكلوروكين كعلاج على الرغم من نقص الأدلة".

وجادل الباحثون بأن الاستجابات "السريعة والعادلة" من الحكومة الفيدرالية كان من الممكن أن تساعد في احتواء تفشي المرض وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، لكن القادة فشلوا واستمروا في الفشل.

وفي مدينة ماناوس أدت الزيادة في الحالات الشديدة إلى انهيار أنظمة المستشفيات ونقص الأكسجين للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

البرازيل فيروس كورونا

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