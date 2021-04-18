الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا «لا تتعجل» إعادة فتح حدودها شبه الخالية من كورونا

كورونا
كورونا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن بلاده لا تتعجل إعادة فتح حدودها الدولية والمخاطرة بنمط الحياة شبه الخالي من فيروس كورونا في البلاد.

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام جميع الأجانب وغير المقيمين في مارس 2020 ولم تسمح إلا بدخول عدد محدود من القادمين الدوليين في الأشهر الأخيرة ولا سيما مواطنيها العائدين من الخارج.

وأدى إغلاق الحدود إلى جانب عمليات العزل العام المفاجئة والتتبع السريع لرصد حالات كورونا والتزام المجتمع بشكل كبير بالتدابير الصحية إلى جعل أستراليا واحدة من أكثر دول العالم نجاحا في الحد من الجائحة مع قصرها الإصابات بفيروس كورونا على أقل من 29500 إصابة و 910 حالات وفاة.

وقال موريسون في إفادة تلفزيونية: "أوكد لكم أن أستراليا لا تتعجل فتح تلك الحدود، لن أخاطر بالطريقة التي نعيش بها في هذا البلد الذي يختلف كثيرا عن بقية العالم اليوم".

ولعدة أشهر حتى الآن، باستثناء بعض عمليات العزل العام المفاجئة ، يمكن للأستراليين تناول الطعام في الخارج والتجمع بشكل شبه حر والتوقف عن استخدام الكمامات في معظم الأماكن.

وابتداء من يوم الإثنين سيكون باستطاعة الأستراليين ومواطني نيوزيلندا المجاورة السفر بين البلدين دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على استثناء أو قضاء بعض الوقت في الحجر الصحي الإجباري.

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