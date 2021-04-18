فرنسا تفرض حجرًا صحيًا على القادمين من 4 دول

الدول هي البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أنها ستفرض حجرًا صحيًا إلزاميًا لـ10 أيام على المسافرين القادمين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، في مواجهة المخاوف من نسخ متحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إنه "سيتم إنشاء نظام قبل الصعود إلى الطائرة ومن ثم عند الوصول، للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي يتكيف مع المتطلبات الصحية، على أن تتأكد الشرطة والدرك الوطني أيضا من الامتثال للحجر الصحي في المنزل، وسيترافق ذلك مع تشديد الغرامات حال عدم التقيد بالحجر".

وأعلنت باريس الثلاثاء الماضي عن تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل للحد من انتشار طفرة من فيروس كورونا المتحور في البرازيل أطلق عليها اسم "بي 1" تعتبر أكثر خطورة وقدرة على العدوى.

وستمدد السلطات الفرنسية هذا التعليق حتى 23 أبريل ضمنا، وستواصل فرنسا تسيير رحلات جوية مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت أمس السبت، أن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات انخفض وذلك في مؤشر على تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بالبلاد.

وأظهرت بيانات الوزارة الصحة الفرنسية أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة سجل 5877 السبت متراجعا 37 حالة عن اليوم السابق.

وتراجع أيضا عدد المرضى بالمستشفيات بواقع 143 مريضا إلى 30329 في خامس تراجع على التوالي خلال 7 أيام.

وفرضت فرنسا عزلا عاما هذا الشهر في مسعى لكبح موجة ثالثة من العدوى.

وبلغ عدد الوفيات بالمستشفيات 189 خلال 24 ساعة. وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا بدولة فرنسا أكثر من مائة ألف يوم الخميس وهو ثامن أعلى معدل في العالم، وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 35861 حالة إصابة جديدة.