تحالف دعم الشرعية يدمر «مسيرة حوثية» باتجاه السعودية

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأحد، طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وأفاد التحالف، في بيان له اليوم، بأن محاولات ميليشيا الحوثى ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف أعلن يوم الجمعة الماضية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية في جازان بالسعودية.

كما تمكنت قوات الدفاع الجوى الملكى السغودى مساء الأربعاء الماضى، من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان، وفقا للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي.

وخلال شهر مارس الماضى، شنت ميليشيا الحوثى هجمات متكررة على المملكة العربية السعودية بجانب مأرب اليمنية.

ونددت كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية ، انذاك، بهجوم ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدينة مأرب.

وجاء في البيان: "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية".

كما استنكرت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، خلال شهر فبراير الماضى، بالهجوم الباليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه، ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، القدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بشكل متعمد وممنهج.

وشدد العثيمين على مساندة وتأييد المنظمة جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض بهجوم باليستي، وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه خميس مشيط وجازان.