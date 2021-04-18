مصر للطيران تسير 38 رحلة بمطار القاهرة اليوم

باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 38 رحلة جوية، بمعدل 28 دولية، و6 رحلات داخلية، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها 3091 راكبا.

وتسير الشركة الرحلات الدولية إلى بغداد، عمان، إربيل، ندجامينا، لاجوس، بيروت، الدوحة، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، موسكو، أبوظبي، برشلونة، البحرين، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، والداخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا ومرسى علم.

وتتخذ الشركة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات وأطقم الطائرات.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة من الخارج إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ويشمل القرار التي اتخذته الحكومة كلا من المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى.