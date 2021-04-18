حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

انتشرت الحملات المرورية، اليوم الأحد، بربوع العاصمة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



وانطلق منذ أيام التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بمحور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيله قبل شهر رمضان لحل مشكلة التكدس المروري، وتيسير حركة المواطنين .



تبدأ المرحلة الأولى- التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار - من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى.



وبلغت نسبة تنفيذ باقي الكباري على مسار المحور بهذه المرحلة نحو 80%، بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق في مسار المشروع 85%.

ويهدف محور الفردوس الحر إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية «صلاح سالم، الأتوستراد، امتداد محور المشير طنطاوي»، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر.

يساهم المحور في اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، ما يساهم المحور في تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.

تشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4.6 كم بعرض من 3-4 حارات مرورية، تطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8.6 كم، والأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر هي 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم.