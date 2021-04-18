الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عن طريق 580 موقعا للتطعيم

السعودية: تطعيم ٧ ملايين مواطن ومقيم بالمملكة ضد كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أنها حققت معدل تطعيم واسع لسكانها، في مسعى منها لتطعيم الجميع في أسرع وقت، وفق ما ذكرته صحف سعودية.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه جرى إتمام أكثر من 7 ملايين جرعة تطعيم بلقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 580 موقعا للتطعيم موزعة في كافة مناطق المملكة.

وسجلت وزارة الصحة السعودية أمس 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة، وسط 775 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 387,795 حالة في المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً، حيث أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

كما أكدت، توفر خدمة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فروع "صيدليات الدواء" مجانًا.

وسبق أن أطلقت السعودية، حملة "خذ الخطوة" لحجز المواعيد وتنظيم عملية التلقيح وإتاحته للجميع.

وأصدرت وزارة الصحة السعودية، تحذيرا شديد اللهجة من التهاون مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد؛ كون ذلك يُعيق توقف أعداد الإصابات المُسجلة بالفيروس.  

ووجهت الوزارة في رسالة مقتضبة لها نداءً بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم وعدم المصافحة، إضافة إلى الحفاظ على التهوية الجيدة والحد من التجمعات.

وحثت الوزارة الجميع إلى المبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، مؤكدة أن ذلك كله سيُساهم في توقف الإصابات.

وكانت ‏وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت أمس السبت عن تسجيل (948) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما سجلت 9 حالات وفيات، و540 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (382,198) حالة. 

وزارة الصحة السعودية كورونا تطعيم

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