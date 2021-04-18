الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري

مصر

إعطاء أولوية لقرى مبادرة «حياة كريمة»

لتحسين إدارة المياه.. تأهيل وتبطين 1534 كيلو متر من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

 تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، في العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات  متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مارس من العام الماضي.

- رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه


وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1534 كيلو متر  من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 9003 كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

 - الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة"


من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، 
موضحا إنه تم إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.


وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنها تستهدف أيضا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.


يذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية  وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

كما يتم متابعة موقف تنفيذ أعمال جميع المشروعات ومنها مشروع تحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر باستمرار والتأكيد على الإسراع في معدلات الإنجاز بالمحافظات المستهدفة، بجانب استمرار الإجراءات اللازمة لحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.

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