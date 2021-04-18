موقع أمريكي يختار الأهرامات بين أكثر 15 موقعا «مثيرًا للاهتمام» في العالم

رشح موقع "CNET" الأمريكي أهرامات الجيزة لتكون ضمن أهم 15 موقعا "مثيرًا للاهتمام" في العالم، يمكن استكشافها من خلال رحلات التجول الافتراضي باستخدام خدمة "خرائط جوجل" أو Google Maps.



وأشاد الموقع الأمريكي، المعني بالتكنولوجيا والإلكترونيات، بجمال وعظمة أهرامات الجيزة قائلا "يوجد هناك قدر لا حصر له من التاريخ"، ودعى قرائه للتمتع بالمعالم السياحية الموجودة هناك عبر خرائط Google خلال فترة الإغلاق العام التي تفرضها وباء كورونا.

وقال الموقع: "تسبب فيروس كورونا بشكل أساسي في إغلاق السفر - محليًا ودوليًا - خلال العام الماضي، ومع تلقي المزيد من الناس التطعيمات واللقاحات، بدأنا نرى بعض الأمل في أن نتمكن من الذهاب في مغامرات مرة أخرى في المستقبل القريب، وفي غضون ذلك ، يمكننا أن ننطلق في رحلات من التجول الافتراضي حول العالم عبر خرائط Google".



وتابع: "يمكنك القيام برحلة صغيرة من المنزل لاستكشاف أكثر المواقع الرائعة والمثيرة للاهتمام في العالم، حيث تتيح لك أدوات التجوّل الافتراضي والصور البانورامية التجول رقميًا في أي مكان تقريبا".



واختار الموقع الأمريكي أهرامات الجيزة لتكون ضمن تلك المواقع، قائلا "يمكنك استخدام التجوّل الافتراضي للسير بين الكرفانات أو التحديق في هرم منقرع الذي يعد الأصغر من بين الأهرامات الثلاثة، ولكنه يعرف بأنه هرم حقيقي بسبب جوانبه الملساء".



وأضاف: "هناك قدر لا حصر له من التاريخ للتعرف على هذه الهياكل الضخمة الذي تم بناؤها لتكون مقابر الفراعنة والملوك القدامى".



كما رشح الموقع التجول في مقبرة توت عنخ آمون قائلا إن المقبرة "تقع بعد سبع ساعات تقريبًا من أهرامات الجيزة، ولكن على خرائط Google ، يمكنك التجول في كلاهما بسرعة أكبر".



وكانت شبكة "IWM Buzz" الهندية، اختارت مدينة الأقصر ضمن أفضل 6 مواقع سياحية يمكن زيارتها في منطقة الشرق الأوسط في فترة ما بعد الإغلاق، واصفة المدينة بأنها "مكانًا آمنا ولا يُفوَّت للسفر".



وأعد قسم السفر بالشبكة الهندية قائمة بأفضل ستة معالم سياحية رشحت متابعيها لزيارتها في الشرق الأوسط، قائلا:"هناك 14 دولة في الشرق الأوسط وتملك بعض هذه الدول الكثير من الآثار التاريخية والمتاحف والمعارض والكنائس وغيرها من المواقع الرائعة التي يمكن استكشافها".