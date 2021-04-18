وفاة جيشكي الشريك المؤسس لـ «أدوبي سيستمز»

عن عمر يناهز 81 عاما

أعلنت شركة أدوبي سيستمز الأحد، أن تشارلز جيشكي، الشريك المؤسس للشركة توفي عن عمر يناهز 81 عاما.

وأضاف بيان الشركة أن جيشكي، الذي شارك في تأسيس "أدوبي" في عام 1982 مع جون وارنوك، زميله في شركة زيروكس، توفي يوم السبت.

وكان جيشكي مدير عمليات أدوبي من ديسمبر 1986 إلى يوليو 1994 ورئيسها من أبريل 1989 حتى تقاعده في أبريل .2000 وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة مع جون وارنوك من سبتمبر 1997 إلى يناير 2017 ، ثم عضوا في مجلس الإدارة حتى أبريل 2020، ثم بعد ذلك عضوا فخريا في مجلس الإدارة.

نبذة عن شركة "أدوبي سيستمز"

شَرِكَةُ أَدُوبِي‏، هي شركة لإنتاج برامج الغرافيكس والانيميشن المتطورة أسسها تشارلز جيشكي وجون ورنوك وكان ذلك في عام 1982 في سان خوسيه في الولايات المتحدة واتخذوا Adobe اسم لشركتهم والرئيس التنفيذي لها حاليا بروس شيزين وبلغ دخل شركة ادوبي في عام 2005 مليار وتسعمائة وست وتسعين مليون دولار أمريكي وعدد موظفيها 5200 موظف 40% منهم في سان خوسية وشركة ادوبي لها فروع رئيسية وفرعية موزعة في كل من الولايات المتحدة والهند وكندا وألمانيا.

وفي عام 1986 دخلت شركة ادوبي في سوق ناسداك كاحد المحركين في سوق الأسهم الأمريكية.

في ديسمبر من عام 2005 ضمت شركة ادوبي شركة مايكروميديا أحد أكبر منافسيها وبهذا الدمج أصبحت ادوبي مسئولة عن برامجها وعن برامج مايكروميديا من حيث التسويق والتطوير واهتمت شركات الدعاية والإعلان وأيضا قنوات التلفزة بمنتوجات شركة ادوبي كونها إضافة مهمة لهم في مجال التحرير والنشر المكتبي والطباعة والتصميم.

وفي منتصف الثمانينات أنتجت ادوبي أحد أهم منتجاتها وهو برنامج Adobe Illustrator الذي يقوم بإنشاء الرسوم الخطية المتجهة المعروفة بالفكتور والتي لاتتاثر عند التكبير أو التصغير بخلاف الرسوم النقطية وكان هذا البرنامج يعمل على ابل ماكنتوش فقط.

بعد ذلك أنتجت شركة ادوبي برنامج معالجة وتعديل الصور الشهير Adobe Photoshop أحد أهم برامجها على الإطلاق وكان ذلك عام 1989.

وانتجت ادوبي العديد من البرامج المتميزة وفي منتصف التسعينات أنتجت ادوبي برنامج Adobe Acrobat والذي يقوم بإنشاء ملفات PDF الشهيرة وهذه التقنية أوجدت وساهمت في انتشار الوثائق والكتب والتقارير الإلكترونية وأصبحت دور النشر تفكر جديا في تحويل كتبها من ورقية إلى كتب إلكترونية ذات نسق PDF والفضل في ذلك يرجع إلى شركة ادوبي التي أوجدت هذه التقنية الفريدة.