بعد زيارة جون كيري.. أمريكا والصين تتعهدان بمكافحة تغير المناخ

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية والصين التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ، بعد زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إلى شنجهاي.

وجاء في البيان المشترك الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا أن الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول أخرى لمعالجة أزمة المناخ التي يجب التعامل معها بجدية.

ويعتزم الطرفان تطوير استراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى الحياد الكربوني قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.



وكان مجموعة من العلماء حذروا من أن هطول الأمطار الغزيرة التى تسببها ظاهرة الاحتباس الحراري، قد يقتل الشعاب المرجانية الشهيرة فى هاواي، والتى تحمى جزرها من الفيضانات، حيث قال باو شين تشو تشو، علم المناخ بولاية هاواى، إن الأمطار الغزيرة مثل تلك التى غمرت ولاية ألوها الشهر الماضى تغسل الرواسب من الأرض إلى المحيط، ثم تحجب هذه الرواسب الشعاب المرجانية الخفيفة اللازمة لعملية التمثيل الضوئى، وبالتالى تقلل كمية العناصر الغذائية التى تحصل عليها الشعاب المرجانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد تشو تشو: "بالنظر إلى هذا التغير المناخى أو الاحتباس الحرارى، كما رأينا على مدى المائة عام الماضية، فإن ضغط بخار الماء فى الغلاف الجوى آخذ فى الازدياد"، مضيفا "لدينا بعض الأدلة التى تظهر أن لدينا بالفعل بعض الأمطار الغزيرة المتزايدة".

ويجذب جمال الشعاب المرجانية فى هاواى السياح من جميع أنحاء العالم، كما أنها تعمل كحاجز طبيعى يحمى جزرها من هبوب العواصف، وتساعد في توفير ما يقدر بنحو 860 مليون دولار سنويًا من تكاليف تنظيف الفيضانات، وفقًا للمسح الجيولوجى الأمريكى.

يأتى التحذير بعد إعلان هاواي حالة الطوارئ فى مارس بسبب الأمطار الغزيرة التى أدت إلى انهيار الجسور، وأجبرت السكان على عمليات الإخلاء، ودمرت المنازل.

وتشمل جزر هاواي على 410.000 فدان من الشعاب المرجانية الحية في الجزر الرئيسية وحدها، وهو أكثر من مساحة اليابسة في أواهو، ثالث أكبر الجزر بين جميع الجزر، وأكثر من 1250 نوعًا فريدًا من الحياة البحرية لا يمكن العثور عليها إلا على هذه الشعاب المرجانية.

كما تشكل الشعاب المرجانية الكثير من النظام البيئي للمحيط القريب من هاواي وهي ضرورية لاقتصاد الولاية، بالإضافة إلى السياحة وصيد الأسماك والقيمة الثقافية وعوامل أخرى، وتبلغ قيمة الشعاب المرجانية في الولاية أكثر من 33 مليار دولار، وفقًا لدراسة ممولة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).



