5 مصابين وانقلاب سيارة نقل واشتعالها في حادثتين منفصلتين بالأوتوستراد

إصابة ضابط في تصادم ملاكي ونقل بالخليفة

شهد طريق الأوتوستراد، حادثتين منفصلتين بين سيارة نقل وأخرى ملاكي بالخليفة، وسيارة ملاكي وأخرى نقل بحلوان، مما أسفر عن إصابة جميع السائقين، وأحد الأشخاص المتواجد بإحدى السيارتين الملاكي.

تصادم بطريق الأوتوستراد بالخليفة

أصيب ضابط أمن مركزي، وسائق، في حادث مروري عقب اصطدام سيارة نقل بسيارتهم الملاكي أمام المجزر الآلي بمنطقة الخليفة.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مصادمة ومصاب بطريق الأوتوستراد أمام المجزر الآلي دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم سيارة نقل مع السيارة رقم “ب ل ح” وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة وكسر الزجاج الأمامي قيادة “امجد ع” ٣٨ سنة، سائق، ومقيم المشروع الأمريكي حلوان وبه إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بالجسم وبرفقته “مهند م” وسكنه معلوم لدى جهة عمله، ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي بالأقصر - بالراحة الشهرية ويرتدي الملابس المدنية - وبه إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة والعين اليمنى وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة.



كيفية وقوع الحادث



أثناء سير “امجد ع” بالسيارة قيادته بطريق الأوتوستراد اتجاه مدينة نصر أمام المجزر الآلي اصطدم بسيارة نصف نقل غير محددة، ولا يعلم عنها أي بيانات من الخلف مما أدى إلى إحداث الإصابات المشار إليها.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر بالتحفظ على السيارة بديوان القسم وتحرير المحضر اللازم.

تصادم بطريق أوتوستراد حلوان

وفي حادث آخر، أصيب سائق سيارة نقل وسائق ملاكي في حادث مروري بطريق أوتوستراد حلوان عقب اصطدام السيارتين وانقلاب السيارة النقل بحلوان.

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث من غرفة عمليات النجدة بوجود مصادمة ومصاب، واشتعال سيارة بشارع أسمنت حلوان من طريق الأوتوستراد.



بداية الواقعة

بالانتقال رجال مباحث حلوان والفحص تبين أن طرف أول سيارة ملاكي ماركة كيا سبورتاج رقم “ر ن ع ٤٣١” تهشم مقدمة السيارة بالكامل قيادة "عمرو حسين عزام" ٤٠ سنة، أعمال حرة، ومقيم حلوان، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى مستشفى حلوان العام.



وطرف ثان سيارة نقل رقم ا ف و٣٢٥٤ تهشم مقدمة السيارة بالكامل وكسر الزجاج الأيمن الأمامي والخلفي قيادة “محمود سالم سعيد، ٣٧ سنة"، سائق ومقيم عرب راشد حلوان مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى مستشفى حلوان العام.



كيفية وقوع الحادث



حال سير الطرف الأول الملاكي بشارع أسمنت حلوان - من طريق الأوتوستراد شارع متاح للجهتين اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه بالطرف الثاني سيارة النقل مقدمة الطرف الأول بالطرف الثاني مما أدى إلى انقلاب الطرف الثاني على جانبه الأيمن واشتعال السيارة من أسفل بمقدمتها.



تم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية وتم رفع السيارات وسيولة بالحركة المرورية، وإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم.