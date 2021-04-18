الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد المتعافين إلى 659 ألفا و483

باكستان تسجل 6127 إصابة جديدة و149 وفاة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت باكستان 6 آلاف و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 756 ألفا و285 حالة.

 

إصابات كورونا في باكستان

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت الحكومة الباكستانية اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 149 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و243 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 659 ألفا و483 شخصا بعدما تماثل 4 آلاف و527 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.


رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لتوزيع عادل للقاحات


ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية مشتركة لضمان الوصول والتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للجميع وفي أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن خان قوله- في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد الإثنين الماضي، تحت رئاسة باكستان بصفتها رئيس المجلس- "إن الحكومة الباكستانية احتوت الموجتين الأولى والثانية من الفيروس عبر الاستراتيجية الفعالة بالتركيز على الشرائح الفقيرة والشعب، بهدف الحفاظ على التوازن بين إنقاذ الحياة وسبل العيش".

وأشار إلى أن بلاده تواجه الموجة الثالثة من الفيروس، معربا عن أمله في أن تهزم حكومته هذه الموجة أيضًا، مشددا على ضرورة تكثيف إنتاج اللقاح والتنازل عن قيود براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا.

ونوه بأن هذا المنتدى يوفر فرصة مهمة لاتخاذ قرارات بشأن طرق حشد الأموال التي تحتاجها البلدان النامية للتعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا، واستعادتها على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

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