ذا ناشيونال: الرهون العقارية المدعومة ستعزز سوق الإسكان فى القاهرة

قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية الصادرة باللغة الانجليزية ان الرهون العقارية المدعومة ستعزز سوق الإسكان لذوي الدخل المنخفض في القاهرة.

وتابعت الصحيفة ان قرار البنك المركزي المصري بتخصيص 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) لدعم الرهون العقارية للعمالة من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​"لن يؤدي فقط إلى زيادة الطلب بشكل كبير" ، ولكنه سيدفع أيضًا نشاط التنمية في هذا الجزء من السوق ، وفقًا إلى تقرير جديد من جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف خطوة البنك المركزي إلى تقديم المزيد من قروض المنازل بأسعار معقولة في سوق لا تزال فيه أسعار الفائدة مرتفعة وهي تقدم معدل قرض عقاري مدعوم بنسبة 3 في المائة لمدة 30 عامًا في بلد يبلغ معدل السياسة فيه حاليًا 9.25 في المائة.

وتابعت الصحيفة: لا يزال الطلب على المساكن في العاصمة القاهرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان مرتفعاً ، على الرغم من حقيقة أنه تم تسليم حوالي 4000 منزل جديد خلال هذا الربع وسيتم تسليم 21000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام.

ويبلغ عدد سكان مصر حاليًا أكثر من 101.7 مليون نسمة ، لكن يتوقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في البلاد أن يرتفع هذا العدد إلى 119.8 مليون بحلول عام 2030. ويبلغ عدد سكان القاهرة أكثر من 10 ملايين.

كان سوق العقارات في الدولة محط اهتمام المستثمرين الإماراتيين في السنوات الأخيرة.

فيما ظل متوسط ​​إيجارات المكاتب في القاهرة للربع الأول ثابتًا عند حوالي 325 دولارًا للمتر المربع ، لكن معدلات الشواغر تراجعت مع زيادة الطلب على المكاتب المجهزة بالخدمات والمساحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال التقرير ، نقلاً عن أرقام من شركة الاستشارات STR ، إن الطلب على مساحة الضيافة ظل ضعيفًا ، حيث بلغت معدلات الإشغال 28 في المائة فقط مع استمرار تأثر السياحة بوباء كورونا.

وقال تقرير جيه إل إل مينا "بالنظر إلى المستقبل ، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بأداء سوق الفنادق على المدى القصير والمتوسط ​​بسبب الوضع الحالي. ومع ذلك ، يتمتع قطاع الفنادق في القاهرة بإمكانيات نمو كبيرة نظرًا لقوة الإمداد".

من المتوقع تسليم أكثر من 900 غرفة هذا العام حيث يحتوي السوق حاليًا على حوالي 27000 غرفة.