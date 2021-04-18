حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الأحد 18 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع مواليد الأبراج الهوائية.

يتميز أصحاب الابراج الهوائية بالإزدواجية الشديدة والمزاج المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين ويستطيعون التصدي للمشاكل ومواجهة الصعوبات، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الاحتكام إلى العقل في الحكم على المواقف والأحداث فهم أصحاب رؤية واضحة ويميلون إلى إحداث التوازن في كل شيء ويتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالإبداع والإبتكار يمتلكون مواهب متعددة ويحبون الاستقلال ويسعون خلف الحرية ولا يحبون الخضوع للقيود وسرعان ما يملون من العلاقات التقليدية ويبحثون عن المغامرة والاستمتاع.

برج الجوزاء :

مهنيًا: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدم الذي كنت تطمح اليه منذ مدة طويلة حافظ على علاقتك بروؤسائك.

عاطفيًا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما بشكل كبير حاول ان تعطيه بعض الاهتمام مثلما يفعل معك.

صحيًا: انتبه إلى مشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسمح لك الفرصة وحافظ على هدوء اعصابك.

برج الميزان:

مهنيًا: يجب عدم التسرع في اتخاذ القرارات، وإعادة النظر في بعض المشاريع التي أصبحت تتعرقل أخيراً وحاول تحسين علاقتك مع زملائك.

عاطفيًا: لا تختلق المشاكل والأزمات مع الشريك بل كن عاقل وهادئ وتجنب الجدال والدخول في نزاعات مهما تكن درجتها من الأهمية أو السخافة.

صحيًاً: حاول ألا تجعل هاجس العمل يسيطر عليك وامنح نفسك المزيد من الراحة لان ذلك ضرورى لصحتك النفسية.

برج الدلو:

مهنيًا: عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها اليك لتكون في اعلى المناصب قريبا ولكن حاذر من حقد زملائك في العمل.

عاطفيًا: صارح الشريك بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتا، وقابله وجها لوجه لحل بعض المشاكل العالقة بينكم لاستمرار تلك العلاقة.

صحياً: تعليمات أخصائي التغذية العلاجية مهمة وضرورية للتوصل إلى النتيجة المرجوة من اتباع الحمية الغذائية التي نصحك بها للوول الى الوزن المثالي والحفاظ على صحتك.