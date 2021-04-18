الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل زيادة يومية قياسية أخرى فى إصابات كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19
بلغت 261500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.8 مليون حالة لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.
 

وأظهرت البيانات ارتفاع وفيات الهند جراء كوفيد-19 إلى 177150 بعد تسجيل 1501 وفاة جديدة.

والأسبوع الماضي، سجلت الهند أكثر من 116 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، و630 حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية حوالى 13 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 166 ألفا.


وقد قضت محكمة دلهى العليا بوجوب ارتداء الكمامة أثناء قيادة السيارة حتى لو كان السائق بمفرده، حيث وصف السيارة « بالمكان العام».وقالت المحكمة إن الكمامة بمثابة «درع سلامة» للشخص الذى يرتدى الكمامة ومن حوله.وكانت القاضية براتيبا ام سينج قد أعلنت القرار بعد النظر فى قضية تتعلق بغرامات لعدم ارتداء الكمامة أثناء التواجد فى السيارة بصورة منفردة. وقالت القاضية « حتى إذا كنت بمفردك فى السيارة، لماذا معارضة ارتداء الكمامة؟ هى من أجل سلامتك»، مضيفا» أزمة جائحة كورونا تتصاعد. سواء كان الشخص قد حصل على اللقاح أم لا يجب أن يرتدي الكمامة».

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت  إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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