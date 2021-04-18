الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تسجل اكبرعدد اصابات منذ بداية جائجة فيروس كورونا المستجد

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

سجلت تايلاند 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد فيما يعد أكبر عدد من الإصابات
اليومية منذ بداية الجائحة وسط موجة ثالثة من الإصابات في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
 

وسجلت تايلاند حالتي وفاة جديدتين. ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 42352 إصابة مع 101 حالة وفاة.

 

 وفي وقت سابق ، أعلنت تايلاند، تخفيض عدد أيام الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

 

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تاني سانجرات، أنه سيسمح لمن يحملون شهادات تثبت تطعيمهم قضاء سبعة أيام فقط في فنادق الحجر الصحي بدلا عن 14 يومًا، فيما سيقضي غير المطعمين عشرة أيام في الحجر الصحي، إلا إذا كانوا وافدين من إحدى 11 دولة بمنطقة جنوب الصحراء، وذلك دون ذكرها.

وأوضح سانجرات، أن أولئك الذين تم تطعيمهم يجب أن يحملوا شهادات معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء التايلاندية، أو منظمة الصحة العالمية.

 

واعتمدت تايلاند 7 لقاحات منها "سينوفاك" و"أسترازانيكا" و"جونسون أند جونسون" و"موديرنا" و"فايزر".

 

يذكر أن تايلاند أغلقت أبوابها أمام الزوار الأجانب لقرابة عام، وتمكنت من إبقاء أرقام الإصابات والوفيات منخفضة، وسجلت البلاد 28 ألفًا و889 إصابة، بالإضافة إلى 94 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

 

يشار الي أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية. 

 

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

جدير بالذكر  أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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