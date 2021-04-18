الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأحد 18 أبريل 2021

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع مواليد الأبراج الترابية. 

ويتميز أصحاب الأبراج المائية بالعاطفة والحنان ويمكن التعرف عليهم بسهولة عند النظر إليهم حيث تمتلىء نظراتهم بالرومانسية والدفئ وتشعر معهم بالحميمية والقرب، وعلى الرغم من شخصيتهم العاطفية إلا أنهم أصحاب ارادة قوية وعزيمة صلبة ولا يمكن قهرهم بسهولة كما يتمتعون بشخصية مرنة ويسهل التفاهم معهم حول القضايا والأمور الجدلية.

  • برج العقرب :

مهنياً : تسمع أخبار سارة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة بشأن علاقاتك مع زملائك وحاذر منهم تمام لانهم يكيدون لك مكائد كبيرة.

عاطفياً: تنجح في إيجاد الحلول لسوء التفاهم الأخير مع الشريك وتنعم باهتمامه ودلاله وحبه الكبير حاول الحفاظ على تلك العلاقة ولا تخسره.

صحياً: قد تشعر بالارهاق الكبير والضعف  دون أن تدرك لذلك سبباً، لكن مع الأيام المقبلة سوف تستعيد عافيتك ولكن حاول الحفاظ على هدوئك.

  • برج السرطان :

مهنيًا: محطة حاسمة يقف عليها تحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقاً ولكن احذر حقد زملائك في العمل.

عاطفيًا: الشريك ليس مضطر إلى تحمل ردود أفعالك الغير متوقعة، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعاً حتى لا تخسره وتحافظ على علاقتكم.

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك وذلك ييؤثر على صحتك بالسلب حاول ان تكون هاديء اكثر من ذلك.

  • برج الحوت :

مهنياً: يوم جيد تحقق فيه ارباح كبيرة جدا في العمل التجاري وتحصد  تعب الليالي الكبير الذي تعرضت له يجب عليك ان تكون مع مديرينك بعلاقة طيبة، حتى على صعيد العلاقات العائلية وغيرها.

عاطفياً : لا تضغط على الشريك أكثر من ذلك واعطيه فرصة ليفكر في ما هو مفيد وناجح لاستمرار تلك العلاقة.

صحياً : إذا كنت متعب جسديا ونفسيا العلاج الوحيد هو القيام برحلة في الصحراء أو بسفر خارج البلاد لمدة اسبوع على الاقل حتى تستجم.

بررج السرطان برج العقرب برج الحوت الأبراج الفلكية الابراج المائية

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