احتجاجات فى بورتلاند الأمريكية واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن شرطة بورتلاند أن آلاف المتظاهرين نظموا في ساعات متأخرة من يوم الجمعة مسيرة غير مرخص بها انطلقت من حديقة في المدينة، وحطموا نوافذ ونهبوا شركات ومؤسسات، منها كنيسة، بالإضافة إلى إشعال حرائق متعددة.

وقالت الوكالة: إن أعمال الشغب الجديدة اندلعت في المدينة احتجاجا على مقتل رجل برصاص الشرطة، وكذلك ضمن إطار الوقفات الاحتجاجية التي جرى التخطيط لها مسبقا في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا برصاص الشرطة، ومنهم آدم توليدو البالغ من العمر 13 عاما من شيكاغو، والشاب من ذوي البشرة السمراء دونتي رايت.

وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت 4 أشخاص لـ"سلوكهم الإجرامي"، مؤكدة استخدامها رذاذ الفلفل الحار خلال تفريق المظاهرة.

يأتي هذا فيما قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مكتب حماية الأسرة:إن الأفراد شوهدوا يشاركون في "نشاط إجرامي" وتحطيم النوافذ، كما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن حركة "أنتيفا" ودورها في إثارة الشغب في المدينة.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء بورتلاند للإطفاء والإنقاذ لإخماد حريقين على الأقل تم إشعالهما في عدد من المحال التجارية أبرزها محل أبل ومحال تجارية أخرى.

وذكر مكتب شرطة بورتلاند في بيان صحفي أن المشتبه به الذي تم وصفه فقط بأنه رجل أبيض قتل صباح الجمعة برصاص ضابط ردا على تقرير بأن رجلاً كان يصوب بندقية في الحديقة.

وتعرفت الشرطة الأمريكية، السبت، على الضابط الذي أطلق النار على المشتبه به وهو زاكاري ديلونغ وهو من قدامى المحاربين في القوة منذ 8 سنوات.

من جانبه، أدر عمدة بورتلاند تيد ويلر بيانًا، الجمعة، حث فيه الجميع على "المضي قدمًا في التعاطف والسلام"، وقال ويلر: "عمليات إطلاق النار هذه دائمًا ما تكون مؤلمة لكل من شارك فيها ولمجتمعنا بغض النظر عن الظروف. أريد أن أقدم تعاطفي مع الأفراد المتورطين وعائلاتهم. أفكاري أيضًا مع الضباط الذين شاركوا".

يذكر أن بورتلاند شهدت خلال العام الماضي احتجاجات واسعة النطاق نظمها أنصار حركة "حياة السود مهمة".

جدير بالذكر انه في مارس الماضي، اعتقلت شرطة مدينة بورتلاند الأمريكية حشدا من 100 متظاهر على الأقل، بينهم العشرات من حركة أنتيفا اليسارية، أثناء تظاهرة، وأوقفت المسيرة بعد دقائق من بدئها، حسبما أفاد موقع (أوريغون لايف دوت كوم).