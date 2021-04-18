الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد: ألمانيا تسجل 19185 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و142262 بعد تسجيل 19185 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 79914 بعد تسجيل 67 حالة.

 

وقالت اللجنة الاستشارية الألمانية للقاحات، إنه لا يوجد مخاطر على الأفراد الأصغر سنا من تبديل اللقاح بعد أخذهم الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا".

وقالت ماريان روبل ماتيو، عضو اللجنة في إفادة عبر الإنترنت إن "لا أحد يتوقع من منظور مناعي أنه سيكون هناك خلل في الحصول على جرعة ثانية من لقاح آخر".

أما عضو اللجنة رويبلي ماثيو، فأشار إلى أنه إذا ثبت أن الجرعة الثانية غير فعالة، يمكن أن تكون الجرعة الثالثة فعالة.

هذا ونصحت لجنة اللقاحات الألمانية STIKO، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بعدم تلقي جرعتهم الثانية.

وأوصت اللجنة بأن يتلقى هؤلاء الأشخاص جرعة من لقاح قائم على mRNA، مثل تلك الموجودة في "فايزر" أو "موديرنا" بعد 12 أسبوعا من تلقي جرعتهم الأولى من "أسترازينيكا".

وكشفت أحدث بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض في ألمانيا أن حوالي 15 بالمائة من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يشار الي أن منظمة الصحة العالمية أصدرت  إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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