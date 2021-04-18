الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 672 شخصا بكوفيد19- في كوريا الجنوبية والإجماليى 114 ألفا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 672 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 114 ألفا و 115 حالة.
 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1797 .
 

كما تعافي من المرض 412 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى .104006 
 

وتم تطعيم 29  الفا و 165 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى مليون و 512 ألفا و 503 أشخاص.

وظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 600 إصابة لليوم الثالث على التوالي امس السبت حيث كثفت السلطات الصحية يقظتها وسط مخاوف متزايدة بشأن الموجة الرابعة التي تلوح في الأفق من جائحة كوفيد .19-

وسجلت كوريا الجنوبية 658 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 630 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 113444 حالة إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما تم تسجيل أربع وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1794 .

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت  إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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