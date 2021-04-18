حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأحد 18 أبريل 2021

قدّمت جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية ليوم الأحد 18 أبريل 2021 على النحو التالي:

الأبراج النارية تضم أبراج (الأسد، الحمل، القوس)، وتشترك الأبراج النارية في عدة صفات أهمها الاندفاع والحماس والنشاط والجرأة والشجاعة.

كما يتميز أصحاب هذه الأبراج بشخصية طموحة تركز على تحقيق أهدافها، ويتميزون الاندفاع والحماس والعفوية والشغف الكبير وحبهم للحياة، سريعي الانفعال ويصعب السيطرة عليهم ويعطون الإلهام والحماس للناس من حولهم ولديهم الكثير من الطاقة الجريئة والنشطة والأمل والصلابة والحيوية ويتصفون بالمرح ويمتلكون روح الدعابة ويحبون معرفة الأفكار والمفاهيم الجديدة ولديهم شخصية قيادية.

برج الحمل :

مهنيًا: عليك أن تبذل مزيد من الجهد والوقت في العمل، وعدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة احذر حقد زملائك في العمل لانهم لا يحبونك.

عاطفيًا: يجب عليك استغلال الجو الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الشريك حتى تقرب المسافة بينكما وتحافظ على تلك العلاقة اذا كنت تحب الشريك.

صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهداف صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها يجب عليك متابعة الطبيب واستشارته دائمًا.

برج الأسد :

مهنيًا: لطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة، لذا لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين معك في العمل ولكن احذر من حولك.

عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطيها للحفاظ على العلاقة بينكم.

صحيًا: إذا انتابك الم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية يجب ان تذهب للطبيب.

برج القوس :

مهنياً : عروض عمل كثيرة بالجملة تنهال عليك بعد إثبات جدارتك، لكن التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جدية حتى لا تخسر عملك الاساسي وحافظ على علاقتك بزملائك.

عاطفياً : أخرج انت والشريك للقاء الناس وللتعارف عليهم لانك ذلك يقوى العلاقة بينكما حاول الحفاظ على نجاحها.

صحياً : لا تتردد في اصطحاب العائلة إلى أحضان الطبيعة والاستمتاع بكل لحظة في أحضانها خاصة وسط الخضرة والانهار حتى تشعروا بالاسترخاء.