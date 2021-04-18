الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأحد 18 أبريل 2021

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

قدّمت جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية ليوم الأحد 18 أبريل 2021 على النحو التالي: 

الأبراج النارية تضم أبراج (الأسد، الحمل، القوس)، وتشترك الأبراج النارية في عدة صفات أهمها الاندفاع والحماس والنشاط والجرأة والشجاعة.

كما يتميز أصحاب هذه الأبراج بشخصية طموحة تركز على تحقيق أهدافها، ويتميزون الاندفاع والحماس والعفوية والشغف الكبير وحبهم للحياة، سريعي الانفعال ويصعب السيطرة عليهم ويعطون الإلهام والحماس للناس من حولهم ولديهم الكثير من الطاقة الجريئة والنشطة والأمل والصلابة والحيوية ويتصفون بالمرح ويمتلكون روح الدعابة ويحبون معرفة الأفكار والمفاهيم الجديدة ولديهم شخصية قيادية.

  • برج الحمل :

مهنيًا: عليك أن تبذل مزيد من الجهد والوقت في العمل، وعدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة احذر حقد زملائك في العمل لانهم لا يحبونك.

عاطفيًا: يجب عليك  استغلال الجو الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الشريك حتى تقرب المسافة بينكما وتحافظ على تلك العلاقة اذا كنت تحب الشريك.

صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهداف صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها يجب عليك متابعة الطبيب واستشارته دائمًا.

  • برج الأسد :

مهنيًا: لطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة، لذا لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين معك في العمل ولكن احذر من حولك.

عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطيها للحفاظ على العلاقة بينكم.

صحيًا: إذا انتابك الم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية يجب ان تذهب للطبيب.

  • برج القوس :

مهنياً : عروض عمل كثيرة بالجملة تنهال عليك بعد إثبات جدارتك، لكن التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جدية حتى لا تخسر عملك الاساسي وحافظ على علاقتك بزملائك.

عاطفياً : أخرج انت والشريك للقاء الناس وللتعارف عليهم لانك ذلك يقوى العلاقة بينكما حاول الحفاظ على نجاحها.

صحياً : لا تتردد في اصطحاب العائلة إلى أحضان الطبيعة والاستمتاع بكل لحظة في أحضانها خاصة وسط الخضرة والانهار حتى تشعروا بالاسترخاء.

برج الحمل برج القوس برج الأسد الأبراج الفلكية الابراج النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

جهود قوات حرس الحدود.. ضبط 125 ألف طلقة و222 طن مخدرات وتدمير 5 أنفاق

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

تزامنًا مع عرض «الاختيار 2».. تفاصيل دور الضباط المفصولين فى خيانة زملائهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟

عاجل
الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ