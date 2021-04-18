تقدمها جاكلين عقيقي.. حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 18 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل :

مهنياً: عليك أن تبذل مزيد من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة احذر حقد زملائك في العمل لانهم لا يحبونك.

عاطفياً: يجب عليك استغلال الجو الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الشريك حتى تقرب المسافة بينكما وتحافظ على تلك العلاقة اذا كنت تحب الشريك.

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهداف صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها يجب عليك متابعة الطبيب واستشارته دائما.

برج الثور :

مهنياً : تأتيك مساعدة غير متوقعة من بعض الأشخاص و تتوج المفاوضات بنجاح باهر، تترك أفضل الانطباعات في محيطك العملي والعائلي حافظ على مستقبلك.

عاطفياً : لا تكن أناني مع الشريك في علاقتكم وحاول أن تتشارك معه في اتخاذ القرارات الحاسمة الخاصة بكم وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحياً: تابع نظامك الغذائي الذي تعتمده منذ مدة جيدا ولن تكون النتائج إلا كما تريد وحافظ على مواعيد الطبيب.

برج الجوزاء:

مهنياً : عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، و هذا سيساعدك على تحقيق التقدم الذي كنت تطمح اليه منذ مدة طويلة حافظ على علاقتك بروؤسائك.

عاطفياً : التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما بشكل كبير حاول ان تعطيه بعض الاهتمام مثلما يفعل معك.

صحياً : انتبه إلى مشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسمح لك الفرصة وحافظ على هدوء اعصابك.

برج السرطان:

مهنياً : محطة حاسمة يقف عليها تحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقاً ولكن احذر حقد زملائك في العمل.

عاطفياً : الشريك ليس مضطر إلى تحمل ردود أفعالك الغير متوقعة، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعاً حتى لا تخسره وتحافظ على علاقتكم.

صحياً : ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك وذلك ييؤثر على صحتك بالسلب حاول ان تكون هاديء اكثر من ذلك.

برج الأسد:

مهنياً : لطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة، لذا لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين معك في العمل ولكن احذر من حولك.

عاطفياً : يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطيها للحفاظ على العلاقة بينكما.

صحياً : إذا انتابك الم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية يجب ان تذهب للطبيب.

برج العذراء:

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة و نجاحات مهنية كبيرة قد تساعدك على تطوير قدراتك في العمل و لكن احذر من الحاقدين حولك.

عاطفياً : أحداث سعيدة في طريقها إليك، و ظهر ملامحها في غضون أيام و لا سيما أن النيات صافية تجاه الشريك من ناحيتك.

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق و كثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، و يستحسن أن ترتاح لان ذلك مطلوب بشكل كبير.

برج الميزان:

مهنياً : يجب عدم التسرع في اتخاذ القرارات، وإعادة النظر في بعض المشاريع التي أصبحت تتعرقل أخيراً وحاول تحسين علاقتك مع زملائك.

عاطفياً : لا تختلق المشاكل والأزمات مع الشريك بل كن عاقل و هادئ و تجنب الجدال و الدخول في نزاعات مهما تكن درجتها من الأهمية أو السخافة.

صحياً : حاول ألا تجعل هاجس العمل يسيطر عليك وامنح نفسك المزيد من الراحة لان ذلك ضرورى لصحتك النفسية.

برج العقرب:

مهنياً : تسمع أخبار سارة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة بشأن علاقاتك مع زملائك وحاذر منهم تمام لانهم يكيدون لك مكائد كبيرة.

عاطفياً: تنجح في إيجاد الحلول لسوء التفاهم الأخير مع الشريك وتنعم باهتمامه ودلاله وحبه الكبير حاول الحفاظ على تلك العلاقة ولا تخسره.

صحياً: قد تشعر بالارهاق الكبير والضعف دون أن تدرك لذلك سبباً، لكن مع الأيام المقبلة سوف تستعيد عافيتك ولكن حاول الحفاظ على هدوئك.

برج القوس:

مهنياً : عروض عمل كثيرة بالجملة تنهال عليك بعد إثبات جدارتك، لكن التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جدية حتى لا تخسر عملك الاساسي وحافظ على علاقتك بزملائك.

عاطفياً : أخرج انت والشريك للقاء الناس وللتعارف عليهم لانك ذلك يقوى العلاقة بينكما حاول الحفاظ على نجاحها.

صحياً : لا تتردد في اصطحاب العائلة إلى أحضان الطبيعة والاستمتاع بكل لحظة في أحضانها خاصة وسط الخضرة والانهار حتى تشعروا بالاسترخاء.

برج الجدي:

مهنياً : إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك وسط زملائك في العمل، لا تتردد في طرحها على مديرينك وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل اكثر من ذلك.

عاطفياً : الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة وتستمر لتتكلل بالزواج السعيد.

صحياً : تفادى كل الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك النفسية، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة حتى تستجم وتشعر بالاسترخاء لانك تحتاجه.

برج الدلو:

مهنياً : عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها اليك لتكون في اعلى المناصب قريبا ولكن حاذر من حقد زملائك في العمل.

عاطفياً : صارح الشريك بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتا، وقابله وجها لوجه لحل بعض المشاكل العالقة بينكم لاستمرار تلك العلاقة.

صحياً: تعليمات أخصائي التغذية العلاجية مهمة وضرورية للتوصل إلى النتيجة المرجوة من اتباع الحمية الغذائية التي نصحك بها للوول الى الوزن المثالي والحفاظ على صحتك.

برج الحوت:

مهنياً: يوم جيد تحقق فيه أرباح كبيرة جدا في العمل التجاري وتحصد تعب الليالي الكبير الذي تعرضت له يجب عليك أن تكون مع مديرينك بعلاقة طيبة، حتى على صعيد العلاقات العائلية وغيرها.

عاطفياً : لا تضغط على الشريك أكثر من ذلك واعطيه فرصة ليفكر في ما هو مفيد وناجح لاستمرار تلك العلاقة.

صحياً : إذا كنت متعب جسديا ونفسيا العلاج الوحيد هو القيام برحلة في الصحراء أو بسفر خارج البلاد لمدة أسبوع على الأقل حتى تستجم.