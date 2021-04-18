العثور على رضيع داخل شنطة ملقى بالقمامة فى طنطا

عثر مواطن من مدينة طنطا، على رضيع حديث الولادة ملقى داخل شنطة قمامة، بشارع حسن حسيب بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وذلك أثناء مروره من الشارع، حين سمع بكاء شديد لطفل بدى من صوته أنه رضيع.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت بلاغا من المواطن، إبراهيم محمد سلام، يفيد أنه كان متوجها لشراء مستلزمات السحور، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وفجأة سمع صوت رضيع في حالة بكاء شديد، وعندما اقترب وجده في شنطة قمامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتسليم الطفل لمستشفي المنشاوي العام وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى كلفت المباحث بالتحريات حول الواقعة.

وفي سياق متصل عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، على طفل رضيع داخل حقيبة، بمنطقة الاستاد التابعة لمدينة طنطا، منذ ما يقرب من أسبوع

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على رضيع حديثي الولادة، داخل حقيبة بمنطقة الاستاد بطنطا، ويرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الطفل إلى مستشفى المنشاوي العام؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وقررت تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع العثور على الرضيع للكشف عن أهليته.

وتم مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الرضيع ووضعه في إحدى دور الرعاية بطنطا.

وفي إطار منفصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انه تم غلق 23 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.



وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.