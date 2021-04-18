الأحد 18 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعلن رفع سقف أعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيزيد الحد الأقصى لعدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة هذا العام، مضيفا أنه لن يبقيه عند سقف الـ15 ألفا الذي حدده سلفه دونالد ترامب.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" جاء إعلان بايدن أثناء حديثه للصحفيين في ولاية ديلاوير بعد أن فرغ من ممارسة رياضة الغولف.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الجمعة: "نتوقع أن يضع الرئيس سقفا نهائيا متزايدا للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية بحلول 15 مايو"، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق من وكالات إعادة التوطين والديمقراطيين في الكونجرس بشأن الإبقاء على الحد الأقصى التاريخي المنخفض.

يذكر أن بايدن وعد في فبراير الماضي برفع سقف القبول إلى 62 ألفا و500 مهاجر للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر، قبل رفع السقف إلى 125 ألفا في السنة المالية المقبلة، أي أكبر بـ8 أضعاف من الأعداد الموروثة عن سلفه.

ويندرج هذا الوعد ضمن رغبته المعلنة في انتهاج سياسة هجرة "إنسانية" لقلب صفحة القيود المناهضة للمهاجرين أثناء عهد ترامب.

 

 وعلى صعيد آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% لا يسهم في نجاح محادثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، عقد أمام البيت الأبيض، إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% "لا تفيد".

 

كما شدد بايدن على أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تنبؤات بشأن نتائج المحادثات في فيينا، لكنه أعرب عن سعادته بانخراط إيران في العملية التفاوضية بشأن العودة للاتفاق النووي.

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز بعد أيام من العطل الذي أصاب هذا الموقع.

 

كما ذكر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن علماء إيرانيين تمكنوا من الحصول على كمية يورانيوم مخصب بنسبة 60%.

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