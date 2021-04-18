بكين : على واشنطن و طوكيو وقف الإساءة لمصالح الصين

قال وزارة الخارجية الصينية إنه ينبغي على الولايات المتحدة واليابان الكف فورا عن التدخل في شؤون الصين الداخلية والإساءة لمصالحها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية “ تاس” قالت الوزارة في بيان أصدرته تعقيبا على محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا وتصريحاتهما حول ملفات هونغ كونغ وتايوان ومنطقة شينجيانغ: "نطالب الولايات المتحدة واليابان بالتعامل بكل جدية مع شواغل الصين والتمسك الصارم بمبدأ الصين الواحدة والتوقف الفوري عن التدخل في شؤون الصين الداخلية والإساءة لمصالح الصين".

وأكدت الوزارة أن الصين ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها القومية وأمنها ومصالحها التنموية".

وكان بايدن وسوغا دعا، أثناء محادثاتهما في واشنطن الجمعة، إلى ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأعربا عن "الحد الأقصى" من قلقهما إزاء الوضع مع حقوق الإنسان في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ الصينية الذاتية الحكم. كما أكد الزعيمان الأمريكي والياباني رفضهما أي خطوات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وانتقدا تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي.

علي صعيد آخر ، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل البر الرئيسي 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 17 أبريل ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة، في بيان، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج وقالت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى 15 بعد أن كانت 19 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.



ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90499 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.