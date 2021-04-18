السعودية.. ضبط 13 مصابا بكورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحى

السعودية.. ضبط 13 مصابا بكورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحي

أكدت شرطة مكة المكرمة في السعودية، إلقاء القبض على 13 شخصا ثبتت إصابتهم بكورونا، بسبب مخالفتهم تعليمات الحجر الصحي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" الرسمية السعودية، قال المتحدث الإعلامي للشرطة: "بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 13 شخصا بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف: "الأمر يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على "معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معا".

وشددت على أنه "في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".

وسجلت وزارة الصحة السعودية 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 404 آلاف حالة.

وسجلت الوزارة 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6810 حالة وفاة كما دعت السعودية المواطنين والمقيمين للتطعيم بلقاحات كورونا دون تمييز.

وتجاوزت الإصابات في العالم 140 مليون حالة منذ بدء انتشار الجائحة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.