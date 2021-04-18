محمد يوركا صاحب دور الخطيب في «الاختيار 2»: «مخضوض من الإشادات»

قال الفنان محمد يوركا، الذي قدم دور الخطيب في مسلسل "الاختيار2" الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الحلقات الماضية، إن سعيد للغاية بالاهتمام بدوره وبردود الفعل غير المتوقعة وأنه ما زال حتى الآن يستوعب ما الذي حدث بعد تقديمه لدور "الخطيب" خلال مسلسل الاختيار2 وخاصة الحلقة الخامسة من المسلسل التي شهدت تقديم مشاهد فض اعتصام رابعة، وعبر محمد يوركا عن فخره بمشاركته في الاختيار 2 الذي مازال يتلقى الإشادات عنه، حيث مست شخصية الخطيب الكثير من المتابعين لمسلسل الاختيار 2.

وذكر في تصريحات لـ"الدستور" أنه ممثل ومخرج مسرحي، وعلم من أحد أصدقائه محمد يوسف، بأن الجزء الثاني من الاختيار يحتاج إلى ممثلين فأرسل صوره لإبراهيم مساعد المخرج، ودخل كاستينج عن أحد الأدوار وبعدها طلبه دكتور بيتر ميمي وأخبره بالمهمة وطلب إطلاق لحيته.

أوضح يوركا أنه كان قلقا للغاية، بعد معرفته بالمشاركة في هذا الدور الهام في الاختيار 2 وكان مطلوب منه تقديم دور شخص فلاح فأرسل إلى أحد أصدقائه في إحدى القرى سجل له اللكنة الفلاحي.

وتابع: في إحدى البروفات طلب الدكتور بيتر ميمي أن أقدم شخصية شخص فلاح "بينضحك عليه باسم الدين" وبالفعل استعديت للشخصية، وكان داعما لي قبل وأثناء وبعد التصوير وكان محتضنا لي ومن الجلسة الأولى كان سببا وسندا لي وحين قدمت مشهدا مع همام كان سعيدا للغاية وأتمنى أن أكون قد أوصلت فكرته.

صاحب دور الخطيب في الاختيار 2 يتحدث للدستور

وذكر محمد يوركا أنه غير مستوعب لما حدث بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 ، قائلا "بدأت أصدق إن أنا ممثل ومخضوض" وأشكر كل من قدم لي الدعم وعلى رأسهم دكتور بيتر، فحين عرفت إن الدور 6 مشاهد، قولت الاختيار مثل الاستدعاء للتجنيد "اللي يعدي من أمام الكاميرا دخل التاريخ" ففكرة تقديم مسلسلات عن هذه الأحداث هام للغاية ومشاركتي كانت شرفا لي للغاية.

واختتم محمد يوركا بأنه حاليا وبعد مسلسل الاختيار 2 حاليا يشارك بمشهد في مسلسل "خلي بالك من زيزي" مع صديق العمر محمد ممدوح، ويظهر في الحلقة السادسة من "المداح" مع حمادة هلال ويقدم دور طبيب.

أبطال الاختيار 2

يشارك في مسلسل "الاختيار 2" عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم الكبير كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي والنجمة إنجي المقدم، والفنانة بشرى والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وسامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال، وأحمد داش، والفنان محمد جمعة، وسلوى عثمان، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف والراحل هادي الجيار.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على التواجد كضيوف شرف، ومنهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.