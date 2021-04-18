الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يومبيو: مواطنو البلدان الموقعة على اتفاقات «أبراهام» سيلاحظون أن حياتهم أصبحت أفضل

وزير الخارجية السابق
وزير الخارجية السابق مايك بومبيو

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن "مواطني البلدان الموقعة على اتفاقات أبراهام سيلاحظون أن حياتهم أصبحت أفضل نتيجة تلك الاتفاقات".

وحسبما أفادت وكالة أنباء  "تاس" قال بومبيو: "تم توقيع اتفاقات أبراهام لأن القادة الجريئين أدركوا أن كراهية إسرائيل كمبدأ أساسي في سياستهم الخارجية، لا معنى لها".

وأضاف: "سيلاحظ الناس في تلك البلدان أن حياتهم أصبحت أفضل نتيجة لذلك".

 يشار إلى أنه تم إطلاق اسم "اتفاق أبراهام" على اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي التي وقعت عليها الإمارات  والبحرين كما أعلن مجلس الوزراء السودانى، أن السودان والولايات المتحدة وقعا، إعلانا حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وقال مجلس الوزراء السودانى، فى بيان، إنه جرى التوقيع بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ذلك في إطار في إطار زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين، على إعلان "اتفاقيات إبراهام"، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، الدكتور نصر الدين عبدالباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.

وتم استخدم الاسم أوّل مرة في بيان مشترك لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، صدر في 13 أغسطس 2020، واستخدم لاحقًا للإشارة بشكل جماعي إلى اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبين إسرائيل والبحرين،و كانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دولة عربية اتفاقية للسلام مع إسرائيل منذ أن وقع الأردن اتفاقية للسلام مع إسرائيل عرفت باسم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في عام 1994.

 وجاءت التسمية تيمنا بالنبي إبراهيم الذي يُعتبر أبو الديانات الثلاثة، أي اليهودية والمسيحية والإسلام وهو شخصية دينية محل تقدير واحترام كبيرين في اليهودية والإسلام ويعد نبيًا ورسولًا في كلا الديانتين، وينتسب إليه اليهود من ولده النبي إسحاق بينما ينتسب إليه العرب وعلى رأسهم الرسول محمد من ولده النبي إسماعيل، وتنتسب إليه الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، التي تُسمى بالديانات الإبراهيمية.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب  قد أعلن عن اتفاق أبراهام في أغسطس 2020. وفي وقت لاحق أعلنت البحرين عن اتفاق مماثل مع إسرائيل وتم التوقيع على الاتفاقين في واشنطن أواسط سبتمبر من العام المذكور.

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