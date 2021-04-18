الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب اليابان

هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب محافظة مياجى اليابانية

محافظة مياجي اليابانية
محافظة مياجي اليابانية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.8 درجة شمال شرق اليابان، اليوم الأحد، وفقا للمكتب الوطني للأرصاد الجوية في البلاد.

وسجل مركز الهزة في محافظة مياجي على عمق 50 كم، فيما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول خسائر أو أضرار.

وأعلن المكتب عن خطر حدوث تسونامي بعد لحظات من تسجيل الهزة، غير أنه رفع التحذير بعدها بقليل.

وشعر السكان بتأثير الهزة في ست محافظات على الأقل في وسط وشمال شرق اليابان، بما في ذلك مياجي وفوكوشيما وإيواتي والمنطقة الحضرية.

ووفقا لشركة Tohoku Electric Power للطاقة، لم يتم تسجيل أي حالات طارئة في محطة أوناغاوا للطاقة النووية الواقعة في محافظة مياجي.

 على صعيد آخر ، رفعت اليابان، درجة الإنذار القصوي بفيروس كورونا في مناطق بطوكيو ووسط البلاد.

ومن المقرر أن توسع اليابان إجراءات أشد صرامة لتشمل 10 مناطق اليوم الجمعة مع انتشار الموجة الرابعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يلقي بظلال من الشك على إمكانية إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إن الحكومة تدرس إضافة محافظات أيتشي، كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا إلى ست محافظات أخرى بموجب الأوامر بالفعل، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد ظهر يوم الجمعة.

وأقر كبار خبراء الصحة في اليابان بأن الموجة الرابع من جائحة كورونا قد بدأت بالفعل في اليابان.

ووصل عدد حالات الإصابة اليومية في أوساكا إلى مستوى قياسي بلغ 1208 حالة يوم الخميس، بسببالسلالة المتحورة من الفيروس التي انتشرت في بريطانية. ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 729 حالة في طوكيو، وهو أكبر عدد منذ أوائل فبراير عندما كانت معظم البلاد تخضع لحالة الطوارئ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تارو كونو الوزير الياباني المسؤول عن جهود التطعيم ضد فيروس كورونا أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يخطط لإجراء اتصال هاتفي مع مدير شركة فايزر الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن.

وأوضح كونو، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، أن سوجا قد يسعى خلال المحادثات إلى الحصول على مزيد من إمدادادت لقاح كورونا.

وقالت مصادر حكومية أيضًا إن سوجا يخطط لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، اليوم أو غدًا السبت بحسب التوقيت المحلي لليابان.

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