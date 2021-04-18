الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بر الصين الرئيسي يسجل 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 15 قبل يوم

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل البر الرئيسي 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 17 أبريل  ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة، في بيان، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج وقالت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى 15 بعد أن كانت 19 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.
 

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90499 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

وأظهرت بيانات نشرتها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس السبت، أن البلاد استخدمت نحو 3 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 في إطار عملية التطعيم يوم 16 أبريل، مما رفع العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاحات إلى 187.37 مليون.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس السبت تسجيل البر الرئيسي 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 16 أبريل ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن حالة واحدة من الحالات الجديدة إصابة محلية، لافتة إلى أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى 19 بعد أن كانت 31 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت  إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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