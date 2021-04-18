تونس.. 78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9717، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 283976.

وكان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، قد حذر من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.

وأعرب العلويني عن تخوفه من بلوغ أسرة الأوكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسب الإصابات الذي وصفه بـ"الرهيب".

وأعلنت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) امس السبت إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس والتى سيتم العمل بها من 18 أبريل الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.

وذكرت الهيئة- في بيان لها- أن الإجراءات تضمنت حظر تجوال العربات الخاصة والدراجات النارية ووسائل النقل الحضري من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ما عدا الحالات الاستثنائية المبررة مع المحافظة على توقيت حظر التجول من الساعة العاشرة ليلًا إلى الخامسة صباحًا، وغلق جميع المحلات التي تخالف إجراءات منع انتشار العدوى والتي لا تلتزم بتوقيت حظر التجول بصورة فورية، وتعليق الدروس في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد ودعوة الأطراف المعنية إلى اجتماع عاجل لإقرار آليات متابعة السنة الدراسية وإجراء الامتحانات الوطنية، واعتماد منظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم العالي.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.